صواريخ هواسونج 17 و18 في احتفالات كوريا الشمالية بيوم النصر

ظهرت صواريخ «هواسونج 17 و18» في عرض عسكري في كوريا الشمالية،في العاصمة «بيونج يانج»، مساء أمس الخميس، بالتوقيت المحلي، للاحتفال بالذكرى الـ70 لهدنة الحرب الكورية «1950-1953»، أو «يوم النصر»،

حضر زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، عرضا عسكريا في العاصمة «بيونج يانج»، مساء أمس الخميس، بالتوقيت المحلي، للاحتفال بالذكرى الـ70 لهدنة الحرب الكورية «1950-1953»، أو «يوم النصر»، فيما قالت وسائل علام روسية، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، شاهد العرض مع زعيم الشمال.

يوم النصر في كوريا الشمالية

وأرسلت «موسكو»، وزير الدفاع سيرجي شويجو، إلى كوريا الشمالية لحضور فعاليات الذكرى السنوية لـ«يوم النصر».

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الجمعة، إن زعيم البلاد، «كيم جونج اون»، صعد مع الوفدين الصيني والروسي إلى منصة المراجعة لمشاهدة العرض العسكري الذي أقيم في ساحة «كيم إيل سونج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، أرسلت السلطات الصينية، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، «لي هونج تشونج».

وظهر في العرض العسكري الكوري الشمالي، مسيرات للاستطلاع وللهجوم، وصواريخ «هواسونج 17» الباليستية العابرة للقارات و«هواسونج 18» العاملة بالوقود الصلب.

وفي وقت سابق، ناقش زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج اون»، ووزير الدفاع الروسي، تطوير التعاون التكتيكي والاستراتيجي بين «بيونج يانج» و«موسكو» في مجال الدفاع.

رسالة من بوتين إلى كوريا الشمالية

وسلم شويجو هدية إلى زعيم كوريا الشمالية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.