كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بابتزاز العالم

اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها تهدد وتبتز دولا ذات سيادة بنشر أسلحتها النووية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم، داعية في بيان لبعثة «بيونج يانج» لدى المنظمات الدولية في جنيف، المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة الأمريكية النووية واتخاذ إجراءات لحفظ السلام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

«بيونج يانج»: كوريا الشمالية تعتبر نفسها دولة نووية مسؤولة

وأشارت بعثة «بيونج يانج»، إلى أن كوريا الشمالية تعتبر نفسها دولة نووية مسؤولة، مؤكدة أن بلادها لن تشكل خطرا على الدول التي تحترم سيادتها والمصالح الأمنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت البعثة الكورية الشمالية، أن يجب على المجتمع الدولي إدانة خطر استخدام الأسلحة النووية وأعمال «واشنطن» غير الشرعية، مثل انتشار الأسلحة النووية، موضحة ان على الولايات المتحدة، وقف الأعمال الإجرامية والانتهاكات المستمرة وتدمير المنظومة الدولية لنزع السلاح.

وفي 28 يوليو الماضي، نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما في الذكرى الـ70 لهدنة الحرب الكورية «1950-1953»، وعرضت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات ومسيرات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وظهرت صواريخ «هواسونج 17 و18» في العرض العسكري في العاصمة الكورية الشمالية «بيونج يانج»، للاحتفال بالذكرى الـ70 لـ«يوم النصر». وفي وقت سابق، وصفت السلطات في كوريا الشمالية، صاروخ «هواسونج 18» العامل بالوقود الصلب، بأقوى وسيلة أساسية لقوتها الاستراتيجية لردع التهديدات النووية من قبل أعدائها.