زعيم كوريا الشمالية: تحديث الأسلحة الصغيرة مهم من أجل الاستعداد للحرب

قال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إن الأمر الأكثر أهمية وإلحاحا في القيام باستعدادات الحرب هو تحديث الأسلحة الصغيرة التي ستنقلها وحدات الخطوط الأمامية للجيش والوحدات الأخرى تماشيا مع المفهوم المتغير للحرب، وفقا لما ذكرته وكالة وسائل إعلام كورية شمالية.

ودعا زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، خلال قيامه بعملية تفتيش، استمرت 3 أيام على مصانع الأسلحة الكبرى، بينها مصانع قذائف العيار الكبير لمنصات إطلاق الصواريخ المتعددة ومحركات صواريخ كروز الاستراتيجية، إلى زيادة مطردة في أداء وموثوقية المحرك والتوسع السريع في القدرات الإنتاجية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وجاءت عملية التفتيش للتعرف على تنفيذ الهدف الأساسي لسياسة حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم بشأن صناعة الذخائر ووضع أهداف جديدة يتعين تنفيذها، مثل تحديث الأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية «كيه سي إن أيه».

وتخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تمرين «أولشي فريدوم شيلد» السنوي خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.