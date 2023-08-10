«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تواجه عناد القادة العسكريين في النيجر

أكد رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن، أنّ أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في جهود الوساطة هي عناد القادة العسكريين في النيجر ورفضهم أي محاولة للتفاوض.

رفض التفاوض ينهي فرص عودة النظام الدستوري

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ واشنطن عبّرت عن قلقها الشديد والبالغ تجاه رفض القادة العسكريين في النيجر لقاء الوفد الثلاثي الذي نظمته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس للتفاوض من أجل عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة، مشيرًا إلى أنّ ذلك قتل للفرصة الأخيرة لعودة النظام الدستوري في النيجر.

عدم وصول الرعاية الصحية

وأشار إلى أنّ واشنطن قلقة جدًا بشأن صحة رئيس النيجر بسبب بعض التقارير التي وردت من أعضاء حزبه بأن بازوم وعائلته ليس لديهم وصول للرعاية الصحية في المكان المحتجزين فيه، مشددًا على أن عدم وصول الرعاية الصحية له يضعه في خطر.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في حوارات مع جهات عدة مثل بازوم والقادة العسكريين ودول الجوار ودول إيكواس.