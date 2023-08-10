هل اليوم مناسب لنزول البحر لمصطافين المدن الساحلية؟.. «الأرصاد» تجيب

حالة من الاضطراب تشهدها شواطئ بعض المدن الساحلية حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس، جعلت الكثير من مصطافي تلك المدن الساحلية يتساءلون عن إتاحة الفرصة لنزل البحر اليوم، تحديدا للأشخاص الذين يقصدون تلك المدن في الـ«ويك إند» فقط، ثم يعودون إلى العمل مرة أخرى مع بداية الأسبوع.

هل اليوم مناسب لنزول البحر لمصطافي المدن الساحلية؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الخميس من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ويساعد ذلك على تلطيف الأجواء ليلا.

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط بمدن «العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط» بسرعة رياح تتراوح بين 30 و 50 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيمة تتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، ما يعني أنه يجب اتخاذ الحذر من نزول البحر اليوم، وانتظار هدوء الأمواج تجنبا لحدوث حالات غرق.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.