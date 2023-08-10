حالة الطقس اليوم 10-8-2023.. نشاط رياح وارتفاع الأمواج

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع وفق حالة الطقس اليوم، أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، تكون حالة البحرين، معتدلة إلى مضطربة في البحر المتوسط، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كما يلي.

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 35 25.

العريش 33 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 40 26.

نخل 38 17.

كاترين 33 16.

الطور 36 24.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 25.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 39 29.

الغردقة 41 30.

سفاجا 39 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 40 31.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 29.

الفيوم 36 24.

بني سويف 37 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 39 25.

سوهاج 41 27.

قنا 42 28.

الأقصر 43 29.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 45 30.

أبو سمبل 43 30.