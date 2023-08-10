أقسام كلية العلوم في جامعة السويس.. ومجالات العمل المتاحة للخريجين

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية في الالتحاق بكلية العلوم جامعة السويس، كونها لها مستقبل في مجال العمل، وتتعدد أقسامها وبرامجها.

وبحسب المركز الإعلامي لجامعة السويس، تضم كلية العلوم 3 قطاعات، وهي «شئون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة»، وتتكون الكلية من 6 أقسام علمية «الرياضيات والكيمياء والفيزياء وعلم الحيوان والنبات والميكروبيولوجي والجيولوجيا».

ومن أهم أقسام وبرامج كلية العلوم جامعة السويس فإنها تنقسم إلى:

- قسم الرياضيات ويقدم البرامج العلمية التالية:

- برنامج الرياضيات والإحصاء: يدرس من خلاله الطالب على تخصصين دراسيين هما علم الرياضيات وعلم الإحصاء.

مجالات العمل: مراكز الإحصاء والمتابعة، معامل الأبحاث، هيئات الأرصاد الجوية، مراكز التعبئة والإحصاء، باحث، مدرس، محلل بيانات، البنوك، مسؤول قواعد بيانات.

- قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة السويس يؤهل للعمل بهيئة الطاقة النووية.

ويقدم البرامج العلمية التالية:

1 - برنامج الفيزياء:

2- برنامج الفيزياء الهندسية:

3- برنامج الفيزياء التطبيقية:

ويؤهل الخريج إلى مجالات العمل في هيئة الطاقة النووية ومصانع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات ومصانع الحديد والصلب والسبائك ومصانع الزجاج ومدرس ومراكز البحوث العلمية والتقنية.

- قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة السويس يؤهل إلى العمل في معامل التحاليل الطبية.

ويقدم البرامج العلمية التالية:

برنامج الكيمياء: يؤهل الخريجين لمجالات العمل في شركات الأدوية والأسمدة ومصانع الزيوت والدهون ومعامل وشركات التحاليل الطبية، مصانع المنظفات الصناعية وصناعة البطاريات والسبائك والحديد والصلب والكيماويات وشركات الأصباغ والبلاستك ومحطات المياه والهيئات التابعة للبيئة وشركات الاغذية والمشروبات.

- برنامج الكيمياء الحيوي: ويؤهل الخريجين للعمل بمجالات في معامل وشركات التحاليل الطبية، مصانع الأدوية، معاهد الأورام، مصانع الخميرة وغيرها.

- قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية علوم السويس

ويقدم البرامج العلمية التالية:

1 - برنامج النبات

2 - برنامج الميكروبيولوجي

ويؤهل الخريجين إلى مجالات العمل في معامل وشركات التحاليل الطبية وشركات الأدوية والمستشفيات ومعامل الميكروبيولوجي و محطات تنقية المياه وشركات الأغذية والألبان ومعامل تطوير الزراعة وشركات الأسمدة ومعامل البحوث الزراعية.

- قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة السويس

ويقدم البرامج العلمية التالية:

1 - برنامج الحيوان ويؤهل الخريجين لمجالات العمل في المراكز البحثية العلمية وبنوك الدم ومعامل التحاليل الطبية والمراكز الطبية لعلم الأجنة وغيرها.

- قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة السويس

ويقدم البرامج العلمية التالية:

1 - برنامج الجيولوجيا

2 - برنامج الجيوفيزياء

ويؤهل الخريجين لمجالات العمل في شركات البترول والمياه و جهاز شئون البيئة و قطاع الآثار والمناجم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والمراصد الجيولوجية وشركات التعدين والمحاجر والتنقيب.