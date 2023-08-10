10 أقسام و20 درجة علمية بكلية التربية جامعة السويس تؤهل لسوق العمل

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وبدء أعمال مكتب التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023، يهتم الطلاب وأولياء الأمور، بمعرفة البرامج والدرجات العلمية التي تمنحها الكليات للتأهيل إلى سوق العمل..

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأقسام العلمية بكلية التربية جامعة السويس، وكذلك الدرجات العلمية التي تمنها للدارسين تؤهلهم مباشرة لسوق العمل، وتساعدهم في الالتحاق بالوظائف التي يتطلعون إليها..

الأقسام والدرجات العلمية بكلية التربية جامعة السويس تؤهلك لسوق العمل

وبحسب الصفحة الرسمية لجامعة السويس، من خلال بيانات توصيف للكليات المختلفة بالجامعة، فإن كلية التربية جامعة السويس تضم الأقسام التربوية التالية:

- قسم تكنولوجيا التعليم.

- قسم التربية الخاصة.

- قسم تربية الطفل.

- قسم الصحة النفسية.

- قسم التربية الفنية

- قسم أصول التربية.

- قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية.

- قسم علم النفس التربوي.

- قسم الصحة النفسية.

- قسم المناهج وطرق التدريس.

الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة السويس بلائحة الساعات المعتمدة

وبحسب الموقع الرسمي لكلية التربية جامعة السويس، علي شبكة التواصل الاجتماعي، من خلال بيان اعرف جامعتك فإن الدرجات العلمية التي تمنحها كلية التربية جامعة السويس من خلال تطبيق لائحة الساعات المعتمدة، حيث تمنح جامعة السويس درجة الليسانس أو البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في البرامج التالية:

- برنامج معلم تربية الطفل، ويمنح درجة بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تربية طفل.

- برنامج معلم ابتدائي، ويمنح درجات:

1- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة العربية وآدابها.

2- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللعة الإنجليزية وآدابها.

3- ليسانس الآداب والتربية تخصص دراسات اجتماعية.

4 بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تربية رياضيات.

5- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص العلوم.

من الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة السويس بلائحة الساعات المعتمدة برنامج معلم اعدادي/ ثانوي

ويمنح درجات :

1- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة العربية وآدابها.

2- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها.

3- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة الفرنسية وآدابها.

4- ليسانس الآداب والتربية تخصص علم النفس.

5 - ليسانس الآداب والتربية تخصص الفلسفة.

6- ليسانس الآداب والتربية تخصص التاريخ.

7- ليسانس الآداب والتربية الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

8- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الرياضيات.

9-بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الكيمياء.

10- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الفيزياء.

11- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص العلوم البيولوجية.

12 - بكالوريوس العلوم والتربية تخصص العلوم الجيولوجية.

معلم التربية الخاصة.

13- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة.

14- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة الإنجليزية لذوي الاحتياجات الخاصة.

15- معلم التخصصات النوعية بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تكنولوجيا التعليم.