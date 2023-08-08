معلومات عن كلية الهندسة جامعة السويس.. تعد الخريجيين لسوق العمل 

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يتطلع كثير من طلاب القسم العلمي، للالتحاق بكلية الهندسة جامعة السويس، لذا يقدم المركز الإعلامي لجامعة السويس، معلومات كاملة عن كلية الهندسة، للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة للعام 2023.

وتعمل كلية الهندسة جامعة السويس من خلال أقسامها العلمية، التي تغطي معظم التخصصات، التي يحتاج إليها سوق العمل، على تحقيق عدة أهداف، وذلك باستغلال كافة إمكانيات الكلية لتعليم الطلاب أساسيات وتقنيات العلوم الهندسية، وإكسابهم المهارات وإعداد خريج قادر على تطبيق العلوم الهندسية وأساليبها في الحياة العملية، وقادر على اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات، وملم بوسائل التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، وكيفية التعامل معها، وقادر على المنافسة في سوق العمل في ظل الظروف الجديدة والمتغيرة للمجتمع الدولي.

كلية الهندسة تقدم الاستشارات الهندسية لشركات المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس

وتقدم كوادر كلية الهندسة، الاستشارات الهندسية والخبرات للشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والبحر الأحمر وسيناء ومحور قناة السويس بشكل خاص ومصر بشكل عام، لحل الكثير من المشكلات التطبيقية التي قد تعترضها في المجالات الهندسية، بحسب الموقع الرسمي لجامعة السويس.

أقسام الكلية والدرجات العلمية التي تمنحها طبقا للائحة الدراسة المعتمدة

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة السويس، تتيح الكلية عدد 5 برامج هندسية، وتنقسم الأقسام العلمية في الكلية إلى:

1- قسم الهندسة المدنية (Civil Engineering Department)

2- قسم الهندسة الكهربية ((Electrical Engineering Department

3- قسم الهندسة الميكانيكية ((Mechanical Engineering Department

البرامج والمجالات العلمية المتاحة لقسم الهندسة المدنية Civil Engineering

يتيح هذا القسم برنامج الهندسة المدنية، الذي يتضمن من المجالات العلمية، الهندسة الإنشائية، وتختص بتصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية والخرسانية والخشبية، السكنية والصناعية، والهندسة الجيوتقنية، وتختص بدراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لمواد التربة والصخور وتقنياتها، ودراسة وتصميم الأساسات والأنفاق والمنشآت المطمورة وتسمى بـميكانيكا التربة، كذلك برنامج هندسة ادارة التشييد وتختص بدراسة الكميات وتنفيذ المنشآت بأقل تكلفة ممكنة وأسرع وقت ممكن وإدارة موقع العمل.

وهندسة المساحة والجيوديسيا، وتختص بدراسة الأبعاد المساحية والمواقع الجغرافية الهندسية، والهندسة الصحية: وتختص بتصميم وتشغيل أنظمة الصرف الصحي ومحطات المياه وهندسة الطرق والنقل والمرور وتختص بتصميم وإنشاء الطرق وهندسة النقل وهندسة المرور.

كما يوجد برنامج هندسة الري والهيدروليك والموارد المائية وتختص بدراسة أساليب التحكم في أنواع الري المختلفة والمنشآت المائية الزراعية ودارسة خصائص السوائل وأثرها على المنشئات، مثل أثر الرياح على المباني، وهندسة الموانئ والمنشآت البحرية، وتختص بتصميم وتنفيذ الموانئ والمنشآت البحرية من أرصفة وحواجز أمواج، وكذلك سبل حماية الشواطئ.

قسم الهندسة الميكانيكية Mechanical Engineering

يتيح هذا القسم برنامجين، برنامج هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي، وبرنامج هندسة القوي الميكانيكية.

ويتضمن برنامج هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي، العديد من المجالات العلمية، مثل تصميم الماكينات والتصميم والتصنيع باستخدام الحاسب وإدارة الجودة الشامل وتخطيط وتنظيم الانتاج ميكانيكا المرونة واللدونة وهندسة الإنتاج والمواد والهندسة الصناعية وعمليات التشغيل المختلفة وتكنولوجيا التصنيع الحديث والروبوتات والنانو تكنولوجي والأرجونوميا.

ويتضمن برنامج هندسة القوي الميكانيكية المجالات العلمية التالية:

- نظم ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة

- التبريد وتكييف الهواء

- محركات الاحتراق الداخلي

- الخصائص الثرمو ديناميكية للمواد

- ترشيد الطاقة في الصناعات المختلفة

- تلوث البيئة

- منظومات نقل الموائع الشبكات و المضخات والضواغط

- محطات توليد القدرة الحرارية والهيدروليكية

- التروبينات الغازية والبخارية والمائية

- الآلات الهيدروليكية مضخات – تروبينات

- انتقال الحرارة ومعداتها المبادلات الحرارية والمكثفات وأبراج التبريد وغيرها

قسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة جامعة السويس

ويتيح هذا القسم برنامجين هما: برنامج هندسة القوي الكهربية وبرنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات.

يتضمن برنامج هندسة القوي الكهربية المجالات العلمية التالية:

- نظم القوى الكهربية.

- توليد واستخدام القوى الكهربية.

- الجهد العالي.

- التحكم الآلي.

- الآلات الكهربية.

- إلكترونيات القوى

ويتضمن برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات المجالات العلمية التالية:

• نظم الاتصالات

• القياسات الالكترونية

• نظم المعلومات والترميز

• الموجات الكهرومغناطيسية

• الهوائيات وهندسة الموجات الدقيقة

• دوائر تليفونات وسنترالات

• الاتصالات بالأقمار الصناعية

• أنظمة الرادار.

• دوائر وأجهزة الكترونية وأنظمة منطقية

• المعالجات الدقيقة والمتحكمات

• معالجة الاشارات الرقمية

• هيكلة الحاسب

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية الهندسة جامعة السويس

تمنح جامعة السويس بناء على توصية من مجلس كلية الهندسة، درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة في البرامج الآتية:

1. الهندسة المدنية

2. هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي

3. هندسة القوي الميكانيكية

4. هندسة القوي الكهربية

5. هندسة الالكترونيات والاتصالات

ويجوز إضافة برامج دراسية جديدة بناء على اقتراح من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وصدور القرار الوزاري للبرنامج.

وجري العمل على الحصول على الموافقة لإضافه برنامج الهندسة البحرية والهندسة المعمارية الي برامج الكلية المختلفة.

معامل الكلية

معمل التبريد والتكييف

ورشة اللحام المتطورة وماكينات CNC الحديثة

معمل ال open channel

معمل الهندسة الصحية

معمل الخرسانة

معمل تحليل الانشاءات

معمل الاحتراق الداخلي

معمل ميكانيكا الموائع

معمل ميكانيكا التربة

معمل الطرق

معمل القياسات

معمل هيدروليك

معمل الثرمو وانتقال الحرارة

معمل الكيمياء

معمل الفيزياء

الورش الإنتاجية

معمل الآلات الكهربية

معمل أنظمة القوي الكهربية

معمل القياسات الكهربية

معمل الحاسب الآلي

معمل الاتصالات التناظرية

كيفية الالتحاق بكلية الهندسة جامعة السويس

يمكن الالتحاق بكلية الهندسة جامعة السويس، بعد ظهور نتيجة التنسيق، من خلال الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وملء استمارة التقديم وتقديمها إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية.

- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور.

- شهادة ميلاد كمبيوتر + 3 صور.

- بطاقة الترشيح للكلية + 3 صور.

- 8 صور شخصية حديثة.

- إثبات سكن الطالب .

- للذكور فقط:

- نموذج 2 جند.

- نموذج 6 جند.

- صورة البطاقة الشخصية.