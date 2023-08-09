بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يسعى الطلبة والطالبات الذين حالفهم النجاح، إلى معرفة التفاصيل المختلفة عن شروط القبول والأوراق المطلوبة لمختلف الكليات التي يتطلعون للالتحاق بها، ومنها الشروط والبرامج والدرجات العلمية بكلية التجارة جامعة السويس، والتي من أهدافها تخريج دفعات من الحاصلين على بكالوريوس التجارة المتخصصين في بيئة الأعمال بخليج السويس والمناطق المشابهة.

شروط القبول بمرحلة البكالوريوس بكلية التجارة جامعة السويس

الشروط والبرامج والدرجات العلمية بكلية التجارة جامعة السويس، بحسب الصفحة الرسمية لجامعة السويس، فإن الشروط العامة للقبول بكلية التجارة جامعة السويس، من بين الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها أكاديمياً، والطلاب المحولين من كليات أخرى مناظرة طبقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، والطلاب الوافدين طبقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات المصرية إدارة الوافدين.

الأقسام العلمية والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية والبرامج الأكاديمية

تمنح جامعة السويس بناء على طلب مجلس كلية التجارة جامعة السويس، الدرجات العلمية الآتية بنظام الساعات المعتمدة، ذلك وفقاً لالشروط والبرامج والدرجات العلمية بكلية التجارة جامعة السويس :-

درجة البكالوريوس العلمي، باللغة العربية واللغة الإنجليزية في الأقسام التالية:

- قسم المحاسبة والمراجعة

- قسم إدارة الأعمال تخصص إدارة الأعمال، تنمية وإدارة الموارد البشرية، التسويق، إدارة الاستثمار والتمويل، إدارة منشآت البترول والطاقة.

- قسم العلوم الكمية والحاسب تخصص الاحصاء التطبيقي، الاحصاء الاكتواري والتأمين.

وتقسم الدراسة فى برنامج البكالوريوس العلمى على أربعة مستويات، يبدأ التخصص العام من المستوى الثاني والتخصص الدقيق من المستوى الرابع بحسب الشروط والبرامج والدرجات العلمية بكلية التجارة جامعة السويس.

الشعب التي تقدم فيها كلية التجارة بالسويس درجتي الماجستير، ودكتوراه الفلسفة، العلمية الأكاديمية.

- قسم المحاسبة تخصص المحاسبة.

- قسم إدارة الأعمال تخصص إدارة وتنظيم، موارد بشرية، تسويق، تمويل واستثمار.

- قسم العلوم الكمية والحاسب تخصص الإحصاء التطبيقي، الإحصاء الاكتواري والتأمين.

دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية التي تقدمها كلية التجارة جامعة السويس

من خلال التعرف على الشروط والبرامج والدرجات العلمية بكلية التجارة جامعة السويس، فهي تقدم كلية التجارة جامعة السويس نوعين من الدبلومات الأكاديمية في مجموعة من التخصصات تتميز بالمزج بين الإطار الفلسفي والجانب التطبيقي، مع إتاحة الفرصة للمتقدمين من دراسة مجموعة منتقاة من المقررات الدراسية المكملة من خارج تخصصات الكلية، وتتنوع هذه الدبلومات كما يلى:

- قسم المحاسبة والمراجعة تخصص المحاسبة، المراجعة والضرائب، التكاليف والمحاسبة الإدارية، نظم المحاسبة الحكومية والقومية، محاسبة المؤسسات المالية.

- قسم إدارة الأعمال تخصص إدارة الأعمال، التسويق، الاستثمار والتمويل، تنمية الموارد البشرية، إدارة منشآت البترول والتعدين.

- قسم العلوم الكمية والحاسب تخصص الإحصاء التطبيقي، الإحصاء الاكتواري والتأمين.

الدرجات المهنية التخصصية التي تمنحها كلية التجارة جامعة السويس

على مستوى الدراسات العليا المهنية التخصصية تمنح الكلية وفقاً للشروط والبرامج والدرجات العلمية بكلية التجارة جامعة السويس:-

• الدبلوم المهني

تهدف دراسة برنامج الدبلوم المهني الذي يركز على الجانب التطبيقي إلى رفع الكفاءة المهنية في مجال العمل التخصصي والحرفية الوظيفية لدى الدارس في التخصصات التالية:

- قسم المحاسبة والمراجعة، تخصص المحاسبة المالية، المراجعة والرقابة المالية.

- قسم إدارة الأعمال، تخصص إدارة الأعمال، التسويق، الاستثمار والتمويل، تنمية الموارد البشرية، إدارة منشآت البترول والتعدين.

- قسم العلوم الكمية والحاسب تخصص الإحصاء التطبيقي، الإحصاء الاكتواري والتأمين.

• الماجستير المهنى في إدارة الأعمال

تهدف الدراسة فى برنامج الماجستير المهنى إلى تقديم دراسات تطبيقية أكثر شمولاً وأكثر تخصصاً في مجال العمل المهني ورفع الكفاءة المهنية والتنفيذية، ذلك بالنظر إلي الشروط والبرامج والدرجات العلمية بكلية التجارة جامعة السويس.

• الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال

تهدف الدراسة إلى تنمية القدرة لدى الدارس على الابتكار والتطوير في العمل المهني الخاص به وذلك من خلال دراسة مقررات علمية وتطبيقية متقدمة.