جامعة السويس تشارك في فعاليات مؤتمر التميز البحثي

قال الدكتورعلي حسين عطا، رئيس جامعة السويس، إن الدولة تولي اهتماما غير مسبوق بالبحث العلمي، وهو مؤشر على سيرها في الطريق الصحيح نحو التقدم والنمو باعتبارها من أهم مقومات نهضة المجتمعات بمختلف مقوماتها وتوجهاتها وتطلعاتها نحو المستقبل.

جامعة سوهاج تشارج في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي

وتابع رئيس جامعة السويس، في بيان لها أن الجامعة حريصة على المشاركة في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي، الذي أقيم اليوم، في إطار سعي الجامعة إلى مواكبة التقدم السريع في البحث العلمي، الأمر الذي يسهم بلا شك في رفع تصنيف الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وكان رئيس جامعة السويس، شارك في مؤتمر التميز في البحث العلمي، تحت عنوان «مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر»، الذي يقام برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع هيئة الفولبرايت .

وشارك في المؤتمر وفد من هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد فهمي عميد كلية العلوم، والدكتور أشرف محمد حنيجل عميد كلية الهندسة .