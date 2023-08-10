تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق.. «اعرف الطن بكام»

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق والشركات والمصانع المصرية، تراجعا في سعر الطن، وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر بمختلف الأسواق، حسب ما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لأسعار مواد البناء.

سعر حدید عز الیوم

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 36633 جنيهاً للطن الواحد، بعدما سجل أمس 37 ألفا و265 جنيها للطن.

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس 35 ألفا و293 جنيها للطن الواحد، بعدما سجل طن الحديد أمس الأربعاء 35 ألفا و718 للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

وفي السياق ذاته، أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لها حول أسعار مواد البناء، سعر الأسمنت اليوم الخميس 10-8-2023 وتحديداً سعر الأسمنت الرمادي والذي سجل اليوم 1931 جنيها للطن، ويشهد تراجعا اليوم بعدما سجل أمس 1939 جنيها.