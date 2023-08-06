أسعار الحديد اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق المصرية.. مستقرة

استقرت أسعار الحديد اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق المصرية منذ عدة أيام، بعد أن تراجعت الأسعار بداية الشهر الجاري، بسبب قلة إقبال المواطنين على الشراء، في ظل أنّه لا يمكن لأحد أن يتوقع تراجع أو استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأحد 6-8-2023 بالأسواق المصرية، والتي جاءت كما يلي.

سعر حديد عز اليوم

- يبلغ سعر طن حديد عز 32 ألفا و135 جنيها.

- يسجل سعر حديد السويس للصلب 32 و50 جنيها.

- يبلغ سعر طن حديد بشاي 38 ألف جنيه.

- كما يسجل سعر حديد المراكبي 32 ألفا و340 جنيها.

- فيما يبلغ سعر طن حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

سعر حديد مصر ستيل

- وعن سعر طن حديد العشري يبلغ اليوم الأحد 34 ألف جنيه.

- كما يسجل حديد الجارحي 37 ألف جنيه.

- ووصل سعر حديد مصر ستيل 31 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- حديد الكومي 31 ألفا و200 جنيه.

- يبلغ سعر طن حديد العلا 30 ألفا و400 جنيه.

- حديد الجيوشي للصلب 30 ألفا و700 جنيه.

- يسجل حديد بيانكو اليوم في الأسواق 32 ألفا و300 جنيه.

- فيما وصل سعر حديد عطية 34 ألفا و500 جنيها.