سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق.. «بكام النهاردة»

شهد سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق، سواء الشركات أو المصانع المصرية، استقراراً ملحوظاً، حيث يرغب العديد من التجار والمواطنين في متابعة مستجدات أسعار مواد البناء وتحديداً أسعار الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حدید عز الیوم

سعر حديد عز اليوم الأربعاء سجل 37265 جنيها للطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري

أما سعر الحديد الاستثماري فسجل اليوم الأربعاء 35718 جنيها للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

وفي سياق آخر، وحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء بشأن آخر تحديث لأسعار مواد البناء، فإن سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 9-8-2023 وتحديداً سعر الأسمنت الرمادي سجل 1939 جنيهاً.