تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الأسواق المصرية بنحو 336 جنيهًا وذلك بعد أن سجلت الأسعار الفترة الماضية استقرارا ملحوظاً وبالأخص مع بداية شهر أغسطس الجاري، في ظل أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وذلك بحسب تصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر حديد عز اليوم

وأوضحت شعبة مواد البناء أنَّ أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الأسواق المصرية تبلغ 36533 جنيهًا بالنسبة لسعر حديد عز ويبلغ سعر حديد الكومي والمراكبي 33500 جنيه، ويسجل سعر حديد مصر ستيل 33400 جنيه، ويبلغ سعر حديد بشاي في الأسواق 35000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

كما يسجل سعر طن حديد المصريين اليوم الثلاثاء 337000 جنيه، فيما يبلغ سعر حديد العشري 32000 جنيه، ويسجل طن حديد المعادي 32500 جنيهـ ووصل سعر طن حديد سرحان 33500 جنيه، وحديد العتال وحديد عطية 34500 جنيه، بينما يسجل حديد بيانكو 32300 جنيه.