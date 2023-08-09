«التضامن»: «هنوصلك» تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

أكد خليل محمد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت حملة «هنوصلك» بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم على مستوى الجمهورية بنهاية يناير 2024، موضحا أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات

وأضاف مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة صناع الحياة وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الهمم في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات.

الوزارة تنظم حملات لطرق أبواب ذوي الهمم

وأضاف مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «Ten» الفضائية، أن الوزارة تنظم حملات متتالية لطرق الأبواب للوصول إلى الأشخاص ذوي الهمم وعمل مسح شامل للحالات وتنفيذ زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، كما تعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى مصر.