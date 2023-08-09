حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أنه جرى فتح باب التقديم يوم 3 أغسطس الجاري، لافتة أنه بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة «أ» في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.

تفاصيل آخر موعد لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية

ووفق بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، أكد استمرار فتح باب التقديم للتظلمات لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم 3 أغسطس الجاري، وبالتالي فإن آخر موعد لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون يوم 17 أغسطس، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أن أول هذه الخطوات هي دخول الطالب باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات عبر الرابط المخصص لذلك، ودفع رسوم «200 جنيه للمادة»، تُسدد بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها، ثم ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

أوضحت الوزارة، أنه بعد هذه الخطوات يتلقى الطالب رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة، مشددة على الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، مؤكدة أن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة آخر ى، ثم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، والاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.