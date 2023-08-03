وصول 15 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما جرى الانتهاء من توريده حتى الآن إلى 800 عربة «499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 301 عربة درجة ثالثة مكيفة» على أن يتوالى بعد ذلك وصول بقية العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

يأتي ذلك في إطار صفقة ال«1350» عربة سكة حديد جديدة للركاب، وفي إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة «جانز مافاج» المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة.

تفاصيل صفقة الـ«1350»

وأضافت وزارة النقل في تقرير لها أن صفقة الـ1350عربة تتكون من 850 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة»، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

تطوير قطاع السكك الحديدية

وأوضحت وزارة النقل أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، لافتة إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.