أسعار الخضراوات اليوم الأحد 30-7-2023 في سوق العبور.. انخفاض لبعض الأنواع

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 30-7-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا في ظل إنخفاض بعض الأنواع الأخرى مقارنة بأسعار أمس كالفلفل الرومي والكوسة والباذنجان بأنواعة المختلفة، وتشهد المنتجات المصرية من الخضراوات إقبالا محلياً وعالمياً.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 30-7-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 30-7-2023 في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الأحد استقرارا ملحوظا بسوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 14 إلى 17 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 4 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 7 إلى 11 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

ويتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 4 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الباميا ما بين 22 إلى 28 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي ما بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 15 إلى 20 جنيها.