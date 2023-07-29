أسعار الخضراوات اليوم السبت 29-7-2023.. الطماطم تبدأ من 4 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات اليوم السبت 29-7-2023 بسوق العبور، استقرار ملحوظا، وتعد مصر موطنا لتنوع غني من الخضراوات ذات الجودة العالية والطعم المميز، كما يمتاز الطقس المعتدل والتربة الخصبة في مصر بتوفير بيئة مثالية لزراعة الخضراوات، إذ تعتبر الخضراوات من عناصر النظام الغذائي الأساسية للمصريين.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت 29-7-2023، في مصر بسوق العبور إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بسوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 12 لـ17 جنيها، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى ما بين 5 لـ8 جنيهات، ويأتي سعر كيلو الجزر ما بين 7 لـ10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيارالبلدي ما بين 6 لـ9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 12 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 3 لـ5.5 جنيه للكيلو، ويشهد سعر الباذنجان الرومي ما بين 3 لـ5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا إلى ما بين 14 إلى 22 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الباميا ما بين 15 إلى 25 جنيها، ويبلغ سعر كيلو البطاطا ما بين 4 إلى 7 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات، كما يتراوح سعر كيلو اللفت ما بين 1.5 لـ2.5 جنيه.