مصرع شاب في حدث اصطدام سيارة بـ«جمل» على طريق الضبعة

لقي شخص مصرعه في حادث اصطدام سيارة بجمل على طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث سيارة محور الضبعة الإقليمي

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي وليد نور الدين المتوفى في حادث سيارة مع جمل في طريق محور الضبعة الإقليمي جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، كما جرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وانتقلت شرطة تأمين طريق محور الضبعة الإقليمي القاهرة ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.