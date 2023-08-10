أغنية الساحل الشمالي للكينج محمد منير تتخطى ربع مليون مشاهدة على «يوتيوب»

حققت أغنية الساحل الشمالي للفنان محمد منير بالتعاون مع ميريام فارس، نجاحًا كبيرًا على «يوتيوب»، بمجرد طرحها.

أغنية الساحل الشمالي لـ محمد منير

وصلت مشاهدات الأغنية إلى ما يقرب من 282 ألف مشاهدة على اليوتيوب في أقل من 16 ساعة، وهي من غناء محمد منير وميريام فارس، وكلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

وتقول كلمات أغنية الساحل الشمالي:

«في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس أنتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».

آخر ظهور للكينج محمد منير

وقدّم محمد منير حفلًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات والأعمار، ومن جانبه أعرب الكينج محمد منير عن سعادته البالغة لنجاح حفله الغنائي.