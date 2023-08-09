محمد منير يعلن موعد طرح ديو الساحل الشمالي مع ميريام فارس

أعلن الفنان محمد منير طرحه ديو جديد يحمل اسم «الساحل الشمالي»، بالتعاون مع الفنانة ميريام فارس، مشيراً إلى أنَّه سوف يتمّ طرح الديو اليوم على منصات التواصل الاجتماعي.

محمد منير ينتهي من تسجل أغنية ديو «الساحل الشمالي»

وسجل الفنان محمد منير بتسجيل الديو «الساحل الشمالي» خلال الفترة الماضية، ويعتبر ذلك العمل الغنائي الأول الذي يجمع بين محمد منير وميريام فارس.

تعليقات الجمهور على ديو محمد منير وميريام فارس

وينتظر فئة كبيرة من الجمهور هذا الديو الغنائي، والمقرر عرضه اليوم الساعة 5 مساءً، وتوالت عليه التعليقات بمجرد أن طرح البرومو الخاص بالأغنية، وجاءت إحدى التعليقات «فنان مبدع وحبيب الجماهير»، وتعليق آخر «كل التوفيق بـ الديو الجديد».

آخر ظهور لـ محمد منير

قدم محمد منير حفلاً كبيراً الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات والأعمار، ومن جانبه أعرب الكينج محمد منير عن سعادته البالغة لنجاح حفله الغنائي.