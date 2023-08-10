معيد بـ«فنون جميلة» المنيا يهدي محمد منير جدارية.. والكينج يحتفظ بها

نشر ساهر العامري، معيد في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تجمعه بالفنان محمد منير، وتتوسطهما جدارية تزينها صورة الكينج.

وعبر «العامري» في تصريحات لـ«الوطن» عن حبه وعشقه للكينج محمد منير لذا قرر أن ينحت له جدارية، وبعد الانتهاء من العمل نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالصدفة وصلت الصور إلى الكينج.

الكينج يرغب في الحصول على الجدارية

وأوضح أنه تلقى اتصالًا من شخص مقرب من الكينج، وأكد له أن الكينج الفنان محمد منير يرغب في لقائه للحصول على الجدارية، حيث تم تحديد لقاء بينهما وعندما التقى العامري بالكينج فوجئ أنه كان يحاول الوصول إليه بعد رؤيته للعمل الفني الخاص به، وعندما رأى الجدارية أعرب عن إعجابه الشديد به وأكد أنه سيأخذ الجدارية إلى منزله في أسوان ويحتفظ بها.

وأضاف العامري أنه صمم تمثالًا صغيرًا للكينج بطول 20 سنتيمترا، وطلب منه أن يوقع عليه حتى يحتفظ به لنفسه، ولم يمانع الكينج ذلك وأعجبه أيضًا التمثال.

العمل الفني يثير اهتماما كبيرا

وعبر المتفاعلون مع صور معيد كلية الفنون الجميلة عن إعجابهم للجدارية والتمثال الصغير، حيث شاركوا صور هذه الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حبهم وتقديرهم للكينج محمد منير.