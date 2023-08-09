طرح أغنية «الساحل الشمالي» لـ محمد منير وميريام فارس على يوتيوب (فيديو)

طرحت «كرافت ميديا» للمنتج حمدي بدر، أغنية الساحل الشمالي، للثنائي محمد منير وميريام فارس، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك في أول تعاون غنائي بينهما، ضمن الاحتفال بموسم صيف 2023.

وأغنية الساحل الشمالي، غناء محمد منير وميريام فارس، وكلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

كلمات أغنية الساحل الشمالي

وتقول كلمات أغنية الساحل الشمالي:

في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس أنتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».

وقدم محمد منير حفلاً كبيراً ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات والأعمار، ومن جانبه أعرب الكينج محمد منير عن سعادته البالغة لنجاح حفله الغنائي.