«القومي للمرأة» يشارك في افتتاح وحدة المرأة الآمنة في مستشفى الزهراء

شارك المجلس القومي للمرأة في افتتاح وحدة المرأة الآمنة بكلية طب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور ممثلي جميع الجهات الشريكة.

تفعيل استجابة القطاع الطبي لاحتياجات السيدات

وأكّد الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر على حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية وتفعيل استجابة القطاع الطبي لاحتياجات السيدات.

وثمنت الدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة للإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس اهتمام قيادات جامعة الأزهر وكلية الطب الازهر (بنات) بتبني مبادرة إنشاء وحدة المرأة الامنة بمستشفى الزهراء الجامعي، وبتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة.

وشددت على أهمية دور القطاع الطبي كعنصر أساسي في نظام الإحالة الوطني، كما تناولت جهود تفعيل حزمة الخدمات الأساسية التي تشمل القطاع القانوني (العدالة والشرطة والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي الذي يضم مراكز الاستضافة ومكاتب الشكاوى و مؤسسات المجتمع المدني.

وأكّدت أنَّه تمّ تدريب مقدمي الخدمة من كل التخصصات على كيفية التعرف على السيدات التي تعانى من العنف وكيفية تقديم الخدمة لهن بحسب احتياجاتهنّ، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات لدعم وتمكين المرأة ودور مكتب الشكاوى في تقديم خدمات الدعم النفسي الأولى والخدمات القانونية للسيدات المعنفات.

وأكّد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات على ضرورة توفير كل أوجه الدعم لتقديم الخدمات الصحية للمرأة، وأوصي بتعميم هذا النشاط.

افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الزهراء الجامعي

وأكّدت الدكتورة هناء العبيسي عميدة كلية الطب بنات الأزهر بالقاهرة أنَّ المرأة المصرية الآن تعيش أزهى عصورها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنَ افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الزهراء الجامعي اليوم يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والدستور المصري الذي يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

فيما أعربت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فخرها بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمستشفيات الجامعية وخاصة جامعة الأزهر، لتقديم الدعم النفسي والطبي للسيدات ضحايا العنف.

جدير بالذكر أنَّ وحدات المرأة الآمنة تقدم خدماتها على أيدى أطباء وهيئة تمريض مدربين على كيفية تقديم الدعم الطبي و النفسي الأولى و إدارة الحالة والإحالة للجهات الداعمة.