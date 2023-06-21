افتتاح مستشفى ميداني بمدينة الطور لخدمة 50 ألف مواطن.. التشغيل بعد العيد

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء تجهيزات المستشفى الميداني بمدينة الطور، الذي أقيم في وقت قياسي لخدمة 50 ألف نسمة، موضحاً أن العمل في المستشفي الميداني سيبدا عقب تشغيل الأجهزة الطبية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المستشفى الميداني بطور سيناء، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، وحميد سليمان أبوبريك عضو مجلس النواب، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

افتتاح المستشفى الميداني

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن الخدمة الطبية أصبحت متاحة لأهالي مدينة طور سيناء بعد افتتاح المستشفي الميداني الذي جرى نقله من مدينة شرم الشيخ، حيث كان موجودا أثناء قمة المناخ، مشيراً إلى أن المستشفى يخدم أهالي الطور.

وتابع، بأن المستشفى الميداني مخصص للطوارئ فقط، لحين انتهاء أعمال المجمع الطبي الجديد بالطور، وقال إن هناك مستشفيين جديدين في مدينتي نويبع ودهب لتصبح كل مدن المحافظة تقدم خدمات طبية للمواطنين.

وأوضح أن المستشفي الميداني يضم غرف استقبال، وغرفة عمليات، وغرفة رعاية مركزة، وقسم النساء والولادة، وأشعة، وعظام، وجرى تزويده بأطقم طبية على أعلى مستوى، لتكون قادرة على العمل لحين افتتاح مجمع الطور الطبي في أكتوبر المقبل.

الارتقاء بالخدمات الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، أن الخدمات الصحية بجنوب سيناء افضل من ذي قبل، حيث جرى دخول ما يقرب من 25 منشأة طبية، ما بين مستشفى ووحدة صحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال، إن جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسبة التسجيل في المنظومة بلغت 100%، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدم للمواطن السيناوي أفضل خدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل تطوير منظومة الصحة.