أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث هبطت الأسعار يوم الإثنين الماضي داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، في ظل أنّ أسعار الذهب تسجل اليوم استقرارا ملحوظا، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، جاءت كما يلي:

أسعار سبائك الذهب

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 12697 جنيها.

- تسجل سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 اليوم 253430 جنيها.

- كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 25393 جنيها.

- فيما وصل سعر سبيكة الذهب عيار 50 جراما 12715 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب 20 جراما اليوم الأربعاء 50706 جنيها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 تسجل 26479 جنيها.

- ويبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام 13690 جنيها.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 31.10 جرام تبلغ الآن 78848 جنيها.