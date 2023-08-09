استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. «اعرف عيار 21 بكام»

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-8-2023، في منتصف التعاملات اليومية بعد انخفاضها صباحا بقيمة 5 جنيهات، وسجل سعر عيار 21 نحو 2155 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 2463 جنيها للجرام الواحد، بعد فترة من التقلبات في سعر المعدن الأصفر، تزامنت مع موجة تراجعات كبيرة مؤخرا خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وتوضح «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك نحو 2463 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس، وفق أسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند نحو 2155 جنيهًا للجرام، وفق أسعار أسعار الذهب اليوم في مصر، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 1847 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و240 جنيها، وفق تحديثات الأسعار الأخيرة اليوم.

وقد ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في البورصة العالمية، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها خلال شهر واحد في الجلسة السابقة، بالتزامن مع تراجع الدولار والسندات الأمريكية، قبل يوم واحد من إصدار بيانات التضخم الأمريكية المهمة في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، المقرر أن تعلن خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.