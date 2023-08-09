أسعار الذهب في مصر الآن.. الجرام عيار 21 بكام؟

واصلت أسعار الذهب استقرارها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ليستقر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، عند مستوى 2155 جنيهاً، بينما استقر سعر الجرام عيار 24، الأكثر نقاءً، عند مستوى 2463 جنيهاً.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في وقت كتابة التقرير 2155 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في وقت التقرير 2463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 وقت كتابة التقرير 1847 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 وقت كتابة التقرير 2258 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 وقت كتابة التقرير 1437 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 وقت كتابة التقرير 1231 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب إلى 17 ألفًا و240 جنيها.