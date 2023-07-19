وزير الإسكان يفاجئ قيادات العلمين الجديدة بزيارة سريعة لتفقد المشروعات

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعات متنوعة بمنطقة الأبراج الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة، مع قيادات جهاز المدينة، بحضور المهندس وائل سمير، ونائبه المهندس محمد خليل، وبحضور استشاري ومهندسي المشروعات المتنوعة بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة التي تنفذ في المدينة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجع الاستثمارات بالمدينة.

وزير الإسكان يفاجئ قيادات العلمين الجديدة بزيارة سريعة

واستمع وزير الإسكان إلى شرحٍ مفصل من المهندس وائل سمير رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي لجميع المشروعات، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والالتزام بأعلى جودة ممكنه في التنفيذ، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، بما يليق بالمدينة خصوصًا أنّها من مدن الجيل الرابع.

كما تابع الوزير، موقف تشغيل المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يتسع لنحو 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال التجارية المتنوعة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المنطقة في أفضل صورة كما تم تنفيذها، وعدم السماح بأي تجاوزات خلال فصل الصيف، نظرًا للإقبال الشديد خلال فصل الصيف، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مع المُشغل شركة «كاونسل ماسترز»، والمعروف بمشروع نورث سكوير بالمنطقة الشاطئية، بقيادة جورج ميتري مؤسس والرئيس الرئيس التنفيذي لـ«كاونسل ماسترز» .

وأشار الجزار إلى أنّ مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الوزارة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.

وتجوّل الوزير بالممشى المطل على البحيرة الصناعية أمام أبراج المنطقة الشاطئية، وتفقد جميع الطرق المؤدية لها، مؤكدًا ضرورة سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لمقاولين جادين لإنهاء الأعمال في مواعيدها المحددة سلفًا طبقا للبرنامج الزمني، وتفقد الجزار مشروعات المدينة التراثية، والداون تاون، والحي اللاتيني، والمُقامة على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها نحو 70 منشأة، وجارٍ الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية وتنسيق الموقع العام للمشروعات تمهيدًا لافتتاحها تقريبًا.

كما تفقد أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، والذي يضم 40 عمارة بها 1320 وحدة سكنية بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، حيث تم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، ويجرى الآن تنفيذ 24 عمارة بالمرحلة الثانية بعمارات الداون تاون، تضم 896 وحدة، وتجاوزت نسبة إنجازها 70%.

مشروع الحي اللاتيني يقام على مساحة 404 أفدنة

وتابع وزير الإسكان أعمال تشطيبات مشروع الحى اللاتيني، والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بإجمالي 12 ألفًا و181 وحدة سكنية، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والذي يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويضم عددًا من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالي 8 آلاف و691 وحدة.