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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
10:50 ص | الخميس 10 أغسطس 2023
مشاجرة

مشاجرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متنوعة في مشاجرة عنيفة نشبت بينهم بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبالها 5 أشخاص جراء نشوب مشاجرة بينهم، وهم: «هبة.ا» 45 سنة، «محمد. ا» 52 سنة، «روحية. ع» 34 سنة، «كريم. ا» «السيد. ر» 18 سنة.

قوة أمنية تنتقل إلى مكان الحادث 

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، وتبين من التحريات اشتباك عدد من الأشخاص بالضرب والتعدي على بعضهم البعض ما أدى لاصابة الأشخاص سابقي الذكر.

 

 

 

 

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