8 مصابين في انقلاب «ميكروباص» على طريق أسيوط الغربي

أصيب 8 أشخاص بجروح متنوعة وكدمات متفرقة بالجسم في انقلاب «ميكروباص» على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، فيما أسرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود عدد من المصابين.

إصابة 8 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور بدائرة محافظة الفيوم، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.