بالأسماء.. 7 مصابين في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

انقلب «ميكروباص» على الطريق الإقليمي بلبيس، وأصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السعديين بمركز منيا القمح بالشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بإستقبالها 7 أشخاص مصابين جراء حادث انقلاب ميكروباص وهم: «محمود. ع» 29 سنة، «محمد.ع» 20 سنة، «أحمد. س» 15 سنة، «محمد. ع» 20 سنة، «كريم. و» 18 سنة، «محمد. م» 32 سنة، و«محمد. س» 28 سنة، جميعهم مقيمون بميت سهيل بمركز منيا القمح.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وجرى جمع التحريات التي أفادت بانقلاب الميكروباص ما أدى للإصابات سابقة الذكر.

الإسعاف تنقل المصابين

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد من مرافقها الى موقع الحادث وجرى نقل المصابين الى مستشفى السعديين فيما تم تقديم الخدمة الطبية لهم.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة واخطرت جهات التحقيقات لمباشرة التحقيقات.

تسيير حركة المرور

تم رفع إثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.