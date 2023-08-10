إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الزعفرانة

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر بين سيارتين ملاكى وأخرى نقل، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع سيارة نقل، وتحديدا بالكيلو 35 الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

على الفور جرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حالة مصابي حادث الزعفرانة

وصرح مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزى في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوج الإصابات بين خفيفة ومتوسطة.