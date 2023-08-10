مصرع طبيب وإصابة عامل في حادث قطار بسوهاج

لقى طبيب مصرعه وأصيب عامل ببتر بالساق اليسرى في حادث قطار بسوهاج، إذ اختل توازنهما أثناء الركوب وسقطا بين الرصيف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغا لقسم أول سوهاج من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن ما تبلغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بإصابة شخصين بحادث قطار.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين بأنه خلال محاولة كل من، أسامة ف ب ع، سن 55 عاما طبيب، ورئيس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج العام ومقيم دائرة مركز شرطة أخميم، و«عبد الله. ا» 25 عاما عامل، استقلال القطار عقب تحركهما من على رصيف المحطة اختل توازنهما وسقطا ما بين الرصيف والقطار.

تحرير محضر بالواقعة

جرى نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وتوفى الأول عقب وصوله، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.