أول تعليق للناجين من حادث انقلاب قارب قبالة جزيرة إيطالية.. قتل 41 شخصا

لقي 41 مهاجرا حتفهم بعد انقلاب قارب صغير أبحر من صفاقس في تونس أثناء مروره في مضيق صقلية قرب جزيرة لامبدوسا الإيطالية، ونجا من الحادث ما يقرب من 4 أشخاص، وهم 3 رجال وامرأة من الأصل من غينيا كوناكري، و جرى إنقاذهم من قبل سفينة ريمون التي نقلتهم، صباح اليوم، إلى زورق خفر السواحل CP327.

مقتل 41 شخصا في انقلاب قارب قبالة جزيرة إيطالية

وبحسب شبكة «راي أونو الإيطالية»، قال الناجون من حادث انقلاب القارب، لخفر السواحل، إن 45 منهم غادروا صفاقس، بينهم 3 أطفال، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، بعد حوالي 6 ساعات من الملاحة، وانقلب بهم القارب الصغير الذي يبلغ طوله 7 أمتار بسبب ارتفاع أمواج البحر، ما أدى إلى مصرع جميعهم في البحر، حيث كان 15 شخصا فقط يرتدون سترة نجاة، وبرغم ذلك لقوا حتفهم.

فتح التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

يذكر أن الوضع على جزيرة لامبدوسا حرجًا، حيث يتجه المهاجرين بشكل دائم نحوها، وقالت السلطات الإيطالية، إنها ستجري نقل حوالي 1100 مهاجر، اليوم الأربعاء، من أصل 1577 ضيفًا في النقطة الساخنة التابعة للجزيرة، كما هو مخطط من قبل مدينة أجريجنتو، لنقلهم على متن عبارة جالاكسي المتجهة إلى بورتو إمبيدوكلي.

وفتح المدعي العام بالنيابة الإيطالية في أجريجينتو، سالفاتور فيلا، تحقيقًا لمعرفة ملابسات حادث انقلاب القارب، وسماع أقوال الناجين من أجل توضيح بعض التفاصيل المهمة المخفية.

وأضاف المتحدث باسم محكمة صفاقس، في تونس، فوزي المصمودي، أن ما يقرب من 7 جثث من بين الـ41 حالة وفاة جرى انتشالها مساء الأحد الماضي، إضافة إلى4 جثث عثر عليها سابقا، معربا عن دور فرق الإنقاذ المستمر في البحث.

ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، أنّ القارب الذي انقلب وراح ضحيته 41 شخصا قبالة جزيرة لامبدوسا، يقلّ مهاجرين من إفريقيا، حسبما ذكر موقع «تيليكوم 24 الإيطالي».