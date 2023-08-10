مصرع مسن في حادث سير بسوهاج

لقي مسن مصرعه في حادث سير بسوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود حادث على الطريق الزراعي الشرقي.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه خلال سير سيارة «ميكروباص» اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو، ما نتج عنه إصابته بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

الانتقال إلى موقع الحادث

انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه اتهم نجل المتوفى قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.