«التعليم العالي»: 108 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 108 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة في الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى مساء اليوم الخميس، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجهًا الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة.