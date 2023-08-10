مصرع شخص صدمته سيارة أمام عزبة «أبو ناجي» في الشرقية

صدمت سيارة شخصا وأودت بحياته أمام عزبة أبو ناجي بنطاق دائرة مركز كفر صقر فيما تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المركز وجرى تحرير المحضر القانوني.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر صقر باستقبالها جثة «فوزي ن ع» 53 عاما، مقيم بقرية أبو ناجي بنطاق دائرة مركز كفر صقر وتم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى.

نقل الجثة إلى المستشفى

ونقلت الإسعاف فرع الشرقية الجثة إلى المستشفى وجرى التحفظ عليها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والانتهاء من تصاريح الدفن.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

إصابة 7 في انقلاب ميكروباص

في سياق متصل، استقبل مستشفى السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية 7 مصابين جراء انقلاب سيارة ميكروباص في الطريق الإقليمي الصنافين وبلبيس وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرر عن ذلك المحضر القانوني، فيما طالبت الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الشرقية كافة التحريات حولها لبيان أسبابها وتم رفع اثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية