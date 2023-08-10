مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2023-2024
كتب:
ماهر هنداوي
08:55 ص | الخميس 10 أغسطس 2023
جامعة المستقبل
أعلنت مجالس إدارات الجامعات الخاصة، قيمة رسوم ومصاريف العام الدراسي الجديد 2023-2024، وفقا لما تم التنسيق به مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.
وترصد السطور التالية، مصاريف ورسوم الالتحاق بأهم الجامعات الخاصة في مصر، كما يلي.
جامعة 6 أكتوبر
كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.
كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.
كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.
كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.
كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.
كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.
كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.
كلية التمريض: 30 ألف جنيه
التمريض التخصصي 35 ألف جنيه.
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.
كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»
كلية اللغات والترجمة 30 ألف جنيه «عربي».
كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.
كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.
كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.
كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.
كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.
كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.
كلية التمريض: 50 ألف جنيه.
كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.
كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.
كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.
كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.
كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.
كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.
كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.
جامعة الأهرام الكندية
كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه
كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه
كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه
كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه
كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه
كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه
كلية الهندسة: 55 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه
كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه
كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه
كلية الإعلام: 40 ألف جنيه
الجامعة الحديثة MTI 2023 (التيرم الأول)
الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.
كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.
كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.
كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.
كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.
كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.
كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.
كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.
كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.
كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.
كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.
كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.
كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.
مصاريف جامعة مصرالدولية ( التيرم الأول )
كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا
كلية الألسن: 35700 جنيها.
كلية الإعلام: 49350 جنيها.
كلية الصيدلة: 55125 جنيها.
كلية إدارة الأعمال: 49350 جنيها
كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه
كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه
مصاريف جامعة المستقبل
كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه
كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه
كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه
كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه
كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه
كلية الهندسة: 75 ألف جنيه