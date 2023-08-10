مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2023-2024

أعلنت مجالس إدارات الجامعات الخاصة، قيمة رسوم ومصاريف العام الدراسي الجديد 2023-2024، وفقا لما تم التنسيق به مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وترصد السطور التالية، مصاريف ورسوم الالتحاق بأهم الجامعات الخاصة في مصر، كما يلي.

جامعة 6 أكتوبر

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

كلية التمريض: 30 ألف جنيه

التمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»

كلية اللغات والترجمة 30 ألف جنيه «عربي».

كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

جامعة الأهرام الكندية

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

الجامعة الحديثة MTI 2023 (التيرم الأول)

الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصرالدولية ( التيرم الأول )

كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا

كلية الألسن: 35700 جنيها.

كلية الإعلام: 49350 جنيها.

كلية الصيدلة: 55125 جنيها.

كلية إدارة الأعمال: 49350 جنيها

كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه

كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه

مصاريف جامعة المستقبل

كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه