تظلمات الثانوية العامة 2023.. 16 خطوة للاطلاع على كراسات الإجابة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال سير تظلمات الثانوية العامة 2023، حيث تمكن طلاب الثانوية العامة المتظلمين من الاطلاع على كراسات إجاباتهم، وتدوين ملاحظاتهم، لليوم الثاني على التوالي.

وتستعرض «الوطن»، كل ما يخص تظلمات الثانوية العامة 2023، واطلاع الطلاب على كراسات إجاباتهم وتدوين ملاحظاتهم، في إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، على النحو التالي:

تظلمات الثانوية العامة 2023.. خطوة بخطوة

1- يقوم الطالب بطباعة نموذج الإجابة من موقع وزارة التربية والتعليم في المادة المتظلم فيها.

2- على الطالب المتظلم التوجه إلى الكنترول للاطلاع على كراسة إجابة المادة المقدم فيها تظلمات الثانوية العامة 2023 في المواعيد التي تم تحديدها على موقع الوزارة لكل طالب.

3- يبدأ الطلاب المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة 2023 في الاطلاع على كراسة إجابة المادة المتظلم فيها من الساعة التاسعة صباحا.

4- يظهر لكل طالب متظلم على نتيجته في الثانوية العامة رسالة مكان واسم الكنترول المخصص للاطلاع على المواد المتظلم فيها.

5- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل الكنترولات أثناء الاطلاع على مادة التظلم.

6- ممنوع اصطحاب معلم المادة المتظلم عليها الطالب.

7- يسمح لولي الأمر مرافقة الطالب أثناء الاطلاع على مادة التظلم بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

8ـ يتم تسليم الطالب المتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 صورة من كراسة الإجابة في المادة المتظلم فيها.

9ـ التأكد من أن كراسة الإجابة للمادة المتظلم عليها الطالب تخصه من خلال الكود الموجود.

10- تسليم الطالب المقدم في تظلمات الثانوية العامة 2023، ورقة بيضاء لكتابة ملاحظاته التي يراها في كراسة الإجابة.

11ـ توفير أماكن للجلوس وكتابة الملاحظات دون توتر أو قلق للطالب المتظلم على نتيجة الثانوية العامة.

12- تسليم ورقة الملاحظات الخاصة بالطالب عن المادة المتظلم فيها للمسؤول عن حجرة الاطلاع بالكنترول.

13ـ سيتم فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة المتظلم عليها من قبل الكنترول.

14ـ في حالة ثبوت أحقية الطالب في درجات زيادة يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة.

15ـ يتم سداد رسوم التظلم للطالب في حالة ثبوت أحقيته في درجات زيادة.

16ـ يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب المتظلم إذا كان ناجح من الدور الأول، لضمان تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب.