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«القاهرة» تعلن خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الجديد

كتب:

وائل فايز
11:22 ص | الخميس 10 أغسطس 2023
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول في الثانوي العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 من 235 درجة إلى 225 درجة، وأن يكون القبول في فصول الخدمات أقل من الثانوي العام ٤٠ درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

كثافات الفصول في مدارس القاهرة

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة، فضلا عن الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.