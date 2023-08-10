حبس عاطل بتهمة حيازة 3 بنادق آلية بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وكمية كبيرة من الطلقات والذخيرة.

وواجهت جهات التحقيق المتهم، فيما ضبط بحوزته من أسلحة وذخائر وتحريات ضباط المباحث الجنائية حول نشاطه، واعترف بحيازته للأسلحة بغرض الدفاع عن نفسه.

ضبط 3 بنادق آلية و1000 طلقة بحوزة المتهم

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال من القاء القبض على أحد العناصر الخطرة وبحوزته أسلحة آلية وطبنجة وكمية كبيرة من الذخيرة خلال مأمورية استهدفت المتهم بدائرة المركز.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط المباحث الجنائية بتحرك أحد العناصر الإجرامية بنطاق جمعية العاشر من رمضان ومنطقة كيلو 7 وبحوزته أسلحة وذخائر، ووجه بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبطه وضبط الأسلحة بحوزته.

مأمورية مكبرة لضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة ضمت الرائد سيد نصر الله معاون أول مباحث مركز الإسماعيلية والنقباء محمود طارق منان صلاح وكريم السعدني وأحمد هشام الشافعي معاونو مباحث المركز في القبض علي المتهم بعد رصد تحركاته بسيارة دفع رباعي واتخاذه من أحد المناطق الجبلية بدائرة جمعية العاشر ملاذ له للهرب من قوات الشرطة.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء في ضبط المتهم ويدعي رزق.ن.غ 41 سنة مقيم بمنطقة البدراوي بدائرة المركز خلال محاولته الهرب من قوات الشرطة، وبحوزته 3 قطع آلية وطبنجة وكمية من الذخائر وصلت إلى حوالي 1000 طلقة نارية متعددة الأعيرة.