أشرف كابونجا يستعد لسحب يخت بوزن 700 طن بأسنانه: «رقم قياسي جديد لمصر»

يستعد المصارع أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لسحب يخت بوزن 700 طن بأسنانه، خلال الأيام المقبلة، لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينس للأرقام القياسية.

وقال كابونجا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه أنهى كل تدريباته علي سحب يخت 700 طن، وأجرى بعض التجارب الناجحة، موضحا أن الرقم سيعتبر رقما قياسيا جديدا لأول مرة، ويسجل باسم مصر.

كابونجا: أسعى لتسجيل أكبر عدد من الأرقام القياسية

وقال أشرف كابونجا إنه يعمل على تسجيل أكبر عدد من الأرقام القياسية في الوقت الحالي وتسجيلها باسم مصر، آملاً أن يحقق رقم قياسي في الأعداد المكسورة في أقصر مدة زمنية.

وتابع أنه نجح في سحب 3 سيارات إطفاء خلال الشهر الماضي في مدينة الإسماعيلية، ويجرى التواصل مع موسوعة جينيس لتسجيل الرقم كثالث الأرقام بعد سحب مترو الأنفاق وأتوبيس بأسنانه.

عملية السحب تجرى أسفل محور روض الفرج

وقال كابونجا إنه سينفذ عملية السحب أسفل كوبري تحيا مصر (محور روض الفرج) باعتباره أحد المشروعات العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.