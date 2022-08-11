شروط اختبار قدرات قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية

برزت تفاصيل عدة في شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022، أهمها وجود اختبار قدرات ودخول الاختبار في درجة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة للطلاب وما يعادلها في الشهادات الأخرى، كشرط أساسي للالتحاق بهذا القسم.

شروط اختبار قدرات قسم اللغة الإنجليزية

وأعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن أنه من يتقدم لاختبار القبول في قسم اللغة الإنجليزية هم الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى في اللغة الإنجليزية المبين على النحو التالي:

- طلاب شهادة الثانوية العامة الحاصلون على 46 على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

- ما يعادل 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية في شهادات الطلاب الوافدين «92% من النهاية العظمى للدرجة».

- ما يعادل 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية الألمانية «92% من النهاية العظمى للدرجة».

- تقدير B في الشهادة الدولية IGCSE .

- درجة 670 على الأقل في درجات اللغة الإنجليزية في الـSAT والـEST لشهادة الدبلومة الأمريكية.

- درجة 60 على الأقل في درجات اللغة الإنجليزية في الـACT لشهادة الدبلومة الأمريكية.

- يتقدم الطلاب الذين يستوفون شروط التقدم لأداء امتحان تحريري يعقده القسم.

- يقبل القسم الطلاب الذين يحصلون على 60% كحد أدنى في الامتحان التحريري.

أهداف قسم اللغة الإنجليزية بآداب الإسكندرية

- تخريج طلاب يتمتعون بكفاءة تامة في اللغة الإنجليزية.

- إمداد الطلاب بالكفاءة اللغوية الضرورية للعمل في مختلف المجالات، ومنها على سبيل المثال مجالات الترجمة والتدريس والتحرير والإعلام.

- تمكين الطلاب منفهم الثقافة الغربية والتفاعل معها، بالإضافة إلى نقل المعارف بين الثقافات العربية والغربية.

- الإعداد العلمي والفكري والثقافي المتكامل لخريجي قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.