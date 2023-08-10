إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي بني سويف الشرقي

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، منذ قليل في انقلاب سيارة ملاكي قبلي نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى التكامل بمحافظة المنيا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي جنوب نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث جرى التوجيه بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف، وتبين إصابة «ناصر. م» 45 سنة، مقيم مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، موظف بالمصرية للإتصالات، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«رجب. ف» 43 سنة، مقيم مركز الواسطى، عامل، مصاب إشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.