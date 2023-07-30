مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير على كوبري الواسطى شمال بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر ببتر في الساقين، إثر حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية أعلى كوبري الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي الإسعاف إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث تصادم سيارة بدراجة نارية

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية أعلى كوبري الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر ببتر في الساقين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل مصرع شخص وإصابة آخر في حادث

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي «عبد النبي س ج»، 58 عامًا، عامل، مصاب ببتر بالساقين، جرى نقله إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، وجار تقديم أوجه الرعاية الطبية، له تحت إشراف الدكتور كرم سعد، مدير عام المستشفى، و«صديق أ ص»، جثة هامدة، جرى إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.