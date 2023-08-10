بولندا تعلن نشر 10 آلاف جندي لتأمين الحدود مع بيلاروسيا

كشف وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، عن أن بلاده تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرق البلاد، لتأمين الحدود مع بيلاروسيا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الروسية الأوكرانية لتشمل عدداً من الأطراف الأخرى في القارة الأوروبية.

وقال وزير الدفاع البولندي إنه سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود الشرقية، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر، و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

مروحيتان من بيلاروسيا تنتهكا المجال الجوي لبولندا

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر من بيلاروسيا، انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع «بلاشتشاك» بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.