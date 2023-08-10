وظائف خالية جديدة في بنك مصر لحديثي التخرج.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة Benefits Specialist لراغبي العمل في المجال المصرفي، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو في التخصصات التي يحتاج إليها البنك، وتعمل على إضافة جديد للقسم.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف التفاصيل الخاصة بها بالكامل، وكيفية التقديم، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح من عام إلى 5 سنوات في المجال ذات الصلة.

- أن يكون لديه مهارات التواصل جيدة.

- أن يكون لديه مهارات العرض على العملاء.

- أن يكون لديه القدرة على تصميم العمليات.

- أن يكون مستخدم جيد لفريق MS وخاصة برنامج Excel.

- أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

مسؤوليات الوظائف

- التفاوض والانتهاء والإعلان عن صفقات جديدة للموظفين.

- التخطيط للرحلات الترفيهية الداخلية والخارجية.

- تنفيذ والإشراف على أي برامج خاصة ، والتواصل مع الجميع.

- ترتيب المعارض التقويمية وغير التقويمية.

- العمل على تعزيز محفظة السفر.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر، إرسال السيرة الذاتية الخاصة به عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر عبر موقع التوظيف لينكد إن.